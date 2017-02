Dale nomás

Cómo puede ser que tengamos la memoria atrofiada, de tal manera que en el último tiempo se pida a los gritos que se rompa todo, que se caiga todo, que se trabe todo. Salen los ladrones de ayer, por una justicia lenta y hecha a la medida, son vitoreados como héroes.

Héroes de los chorros.

Cómo puede ser que tengamos la mala memoria, y el mal tino, de ponerle nombre de camaradas, amigos, nuestros muchachos, a los montoneros. Si mataron también, y me consta, y nos consta.

Por qué buscan de tal manera la violencia con obesas militantes de capucheta al estilo árabe, con palos, como una guardia medieval, y nos cortan las calles, nos frenan la máquina constantemente en un panorama que ni siquiera les interesa que no sea vea penoso, vergonzoso, berreta.

Que miremos a otro lado donde se sitúan los amigos de los que estaban en el poder, que de a poco se fueron afianzando, se fueron armando, para desdecir cosas que hemos vito todos, que son realmente injustas para el que tiene dos dedos de frente y no vive de las dádivas oficiales en cualquiera de sus formas.

O la plata del puntero, o la plata de la empresa a la que le dieron dinero para hacer cosas que no vería nadie, que no le importarían a nadie. Plata con retorno o plata para propaganda.

No hemos producido una mierda, no nos fue bien en las cosechas y somos destructores sólo para que el otro no gane, cometiendo un acto de bellaquería generalizado, y dirigido por agrupaciones que siguen ofreciéndole a la gente pobre lo mismo que no le dieron. Pecheras de ayuda, con gente que se fotografía en catástrofes naturales que doce años atrás fueron ignoradas.

Los sueños compartidos de la abanderada de los manteros pagos, que forman parte de un ejército de nada, para nada, mi plata, tu plata.

En San Luis, por ejemplo, hemos visto al pasar la construcción de represas para alivianar, almacenar y producir electricidad. Los mínimos problemas tienen una solución, ya que muchas de las obras son pensadas ante una necesidad.

Nosotros estamos odiando constantemente al funcionario que debe desempeñarse bien, y ser apoyado por los demás, ya que cualquiera que traba, impide o coharta, está jugando en contra del bien general.

Y es una traición a la gente que votó y ganó la pulseada.

EL deseo constante de toma de poder, de destitución, es un fantasma que olvida que atrás está la Constitución y en donde quieras, abriendo la página al azar, encontrarás anomalías en la modernidad.

Un país que mide si anda bien o mal, si vende más o menos autos, es un pueblo de opas. Es gente enferma, están enfermos de miedo. Pero la justicia llegará a la verdad, ya que no es algo que hay que ir a buscar: la verdad está, existe y es.

La mentira es la que tapa y confunde de una manera enfermante, para que nadie tenga acceso a una palabra clara.

Strassera -fiscal del Juicio a las Juntas- hizo hincapié siempre en el Estado de derecho y la justicia libre. Se murió en medio de la inequidad y corrupción más grande que hemos pasado… En los últimos años desapareció mucha gente y nadie responde por ellos. Desde María Cash hasta su padre, muerto yendo a buscarla a no sé donde, y tantas otras personas, malos leguleyos como el que suelta al pibe que mató al pibe para que se vaya a Perú.

Nadie quiere decir lo que no se debe… pero dijimos nunca más -lo hizo Strassera- e igual desapareció María Cash, por ejemplo.

Sí debemos defender las fronteras, pero como lo dijo antes Trump, formamos parte de un plan de Washington.

Pavos, maniqueístas, mínimos pensadores de la berretería que confunden sistemáticamente al más joven, para que siga banderas que son ajenas. Han choreado, mal usado el dinero, han alimentado a sus amigos, hicieron negocios siderales: de los más altos jerarcas hasta el pinchemás pedorro.

Y no tenemos respuesta, hacemos la plancha.

Y son chorros, refería. Y se arreglan entre ellos, viven y se enriquecen con la nuestra.

Y te dice: “sí… pero Macri…”. Macri debe tener mucho cuidado para no olvidarse de poner una arandela antes de la tuerca, para que no piensen mal de él.

Llegará el día que nadie robe más. Y que paguen los pecadores, y no los justos. Será un día bravo. Pero, paremos la violencia. Están tirando de una piola que se va a cortar.

No llamen a la violencia. Que viene.