El elixir de la música

Vienen a mi memoria los recuerdos de los grandes recitales de mi vida. La esperada vuelta de Almendra en los ’80 con Luis Alberto Spinetta subiendo al escenario con la camiseta argentina y una moderna guitarra eléctrica. Yo era apenas un adolescente cuando pude verlos en el Buenos Aires Lawn Tennis, lugar mítico de las infatigables batallas tenísticas de Guillermo Vilas. La brisa de verano nos refrescó durante las dos horas de show. Con los infaltables rocanroles “Ana no duerme” y “Rutas argentinas” como bises. Después, caminar por las arboladas calles de los bosques de Palermo para llegar a la estación Belgrano del tren. Muchos años más tarde, un 26 de enero de 1986, me pude ubicar cerca del enorme escenario montado frente a la misma estación Belgrano. Ahora Spinetta tocaba de espaldas a la estación y con la panorámica de las barrancas de césped y los edificios iluminados como escenografía. En aquel momento se habló de una presentación de Spinetta Jade. Grande fue la sorpresa de los miles de espectadores cuando Luis subió solo con una guitarra acústica (la famosa Ovation que revolucionaba al mundo con su diseño curvo parecido al caparazón de una tortuga).

“Será que la canción llegó hasta el sol” fue coreado por los más audaces. Aplausos y un “¡Grande Luis!” se escuchó desde atrás. Otro más cerca mío, gritó: “Genio” y alguno desde la lejanía pidió “Muchacha” (un pedido que lo acompañó desde que se separó Almendra).

El verano de 1988 tuvo un atractivo especial cuando Spinetta junto a sus músicos tocaron en los jardines de ATC (hoy Canal 7). El excéntrico marco escénico consistió en un lago artificial dividiendo al público del escenario. El explosivo comienzo con el “Blues de Cris” de Pecado Rabioso (un tema no habitual del repertorio) en la performance increíble de una banda de lujo: Juan Carlos “Mono” Fontana en teclados, Gillermo Arrom en guitarra, Chofi Faruolo en teclados y otros instrumentos electrónicos, Machi Rufino en bajo y Jota Morelli en batería. Eran tiempos donde la tecnología musical invadió al mundo de teclados, samplers, cajas de ritmo y secuenciadores (estos últimos permitían programar verdaderas orquestas que sonaban solas en el escenario como por arte de magia).

En 2005, Spinetta participaba del Festival Pepsi Music en el Club Ciudad de Buenos Aires para dar otro gran concierto. Canciones con una guitarra Telecaster azul metalizada, que tocó durante todo el concierto.

Aquella misma guitarra estuvo al lado de la cama de Gustavo Cerati durante su internación en 2011 (un dia el Flaco fue a verlo a la clínica, le cantó canciones y le dejó la guitarra apoyada al lado de la cama).

“No soy el mismo después de visitar a ese gigante dormido. Le dejé la guitarra para que me la cuidara”, dijo al salir de la clínica. “Me di cuenta de que no tienen valor las cosas a las que uno dé importancia, es un respeto diferente por las horas que uno vive”.

Recuerdo el día que Juan Carlos Giacobino, manager de Spientta, me citó en su departamento de Palermo para contarme una gran noticia: “¿Qué pasaría si el Flaco arma Almendra, Pescado Rabioso, Invisible y Jade para tocar una noche?”. Yo no salía de mi asombro, me quedé callado.

“Bueno, todo eso va a pasar”, me dijo mientras descorchaba un vino tinto. “Y vos lo vas a anunciar en la radio antes que nadie. Lo acordamos con Luis y está encantado. Averiguë para hacerlo en River, pero no está disponible, vamos a ver si conseguimos Vélez…Lo vamos a producir nosotros, con un amigo de Luis que se llama Pablo Mangone”.

Esa noche me fui volando por el aire, pensando en lo que sería semejante fiesta de la música. ¡Spinetta en Vélez! La posibilidad de ver a todos esos músicos tocando en el mismo escenario, imaginando cómo sonaría el trío Invisible, al cual jamás pude ver en vivo. Así sucedió unos meses después, con el marco de Vélez repleto de gente. Desde las primeras horas de la tarde, colas infinitas, de varias cuadras, para poder ingresar al estadio.

Fueron seis horas de música ininterrumpida, todas las bandas, todos los músicos amigos y la presencia estelar de Charly García, Gustavo Cerati, Fito Páez, Ricardo Mollo, Juanse, entre otros célebres colegas. Afortunadamente toda esa fieta quedó registrada en un bonito box set de dvds y cds.

Los últimos días de enero y los primeros de febrero suelen tener el perfume de Spinetta. El elixir de su música y el enorme vacío de su ausencia física.

En un arrebato fatídico del destino nos quedamos sin el Flaco. Se apagó su luz y un poco, la de todos nosotros.