Arte vs. Trump

En su demoledor rush desde que asumió la presidencia de EE.UU, hace pocas semanas, Donald Trump no deja de acumular frentes: México, inmigrantes, la “clase política”, jueces y fiscales, la prensa, China, las compañías tecnológicas, Schwarzenegger y un largo etcétera.

Y entre tanto vértigo, no habrá tenido tiempo de colocar al arte en esos mismos frentes (no le deben faltar ganas, ya anticipó que quería recortar los fondos federales por 140 millones de dólares, detinados al rubro “Artes y Humanidades”). Se ocupó de confrontar con Mary Streep (la llamó sobrevalorada”), luego del discurso de la super actriz, y desde entonces, varios de los más famosos de Hollywood lo tienen en la mira.

Nueva York es una de las capitales universales del arte, y allí también aparecen los primeros síntomas de resistencia a la “era Trump”. El Museo de Arte Moderno (MoMA), que recibe decenas de miles de turistas cada día, que llegan para admirar las obras de Monet, Picasso, Matisse o van Gogh, o las exposiciones temporales, se encuentran también, en estos días, con obras de artistas de… Irán, Siria, Libia, Yemen, Irak, Somalía, Sudán. Exactamente, los países colocados en la lista negra (decreto sobre inmigración) del nuevo presidente.

Así pueden verse los trabajos de la arquitecta angloirakí Zaha Hadid (ganadora del Premio Pritzker y fallecida un año atrás en Miami) o del escultor iraní Parviz Tanavoli. También, del sudanés Ibrahim El-Salahi, o de los iraníes Charles Hossein y Marcos Grigorian, entre otros.

El MoMA suele ser cauteloso en sus expresiones políticas. Pero ahora, estos trabajos van acompañados por un texto: “Esta obra reafirma los ideales de acogida y libertad, vitales tanto para el Museo como para Estados Unidos”.

Shepard Fairey, un artista que adquirió notoriedad una década atrás, cuando asoció la imagen de Barack Obama con la palabra “Hope” (Esperanza) lanzó ahora una serie de ilustraciones de mujeres musulmanas, latinas y afroamericanas. Y también, la campaña “We the people” (Nosotros, la gente”. “Pienso que representan los tres grupos que tal vez han sido criticados por Trump y que quizás serán los más, si no en el sentido literal, vulnerables, los que más pueden estar sintiendo que sus necesidades serán abandonadas en el gobierno de Trump”, le dijo a la CNN.

Fairey, junto a los artistas Jessica Sabogal y Ernesto Yeren, se unió a la organización Amplifier Foundation, que se autodenomina “una maquinaria de arte para el cambio social”, con el objetivo de producir piezas para la campaña. “Se trata de asegurarnos que la gente recuerde que ‘Nosotros, la gente’ significa todo el mundo, todas las personas”, agregó Fairey. “Creo que las campañas políticas dividieron mucho, más de un lado que del otro, pero tenemos que recordar nuestra humanidad y mirar más allá de una definición cerrada de lo que significa ser estadounidense”, insistió.

Fairey fue duro con el nuevo presidente: “Trump es peligroso. Es un demagogo, es un intolerante y es sexista. Realmente no tiene respeto por mucha gente que es diferente, no tiene experiencia en política, y está aspirando a la presidencia por ego y no por un deseo real de crear mejores condiciones para el mayor número de personas”, insistió.

También en Nueva York, pero en la zona de Harlem, el museo regional Latino está armando un “contramuro”, en oposición al muro que Trump quiere construir en la frontera con México. Y lo han denominado “The People’s Wall” (El Muro de la Gente). A pocos pasos, el Studio Museum, de Harlem, acaba de inaugurar una exposición de cowboys… pero no sólo del estereotipo del vaquero del Oeste. Los cowboys en el museo son blancos y negros, mexicanos y estadounidenses, nativos americanos y de otros orígenes.

No estará entre las principales preocupaciones de Trump por estos días. Pero, para el ex conductor de “El Aprendiz”, tal vez habrá un momento de arte.