La división de poderes: entre Montesquieu y Stiuso

Una fórmula clásica de nuestro sistema republicano indica que ¨sólo el poder contrarresta al poder¨. Por eso la división de poderes es tan importante: para evitar que el poder se concentre en un monarca, autócrata o híperpresidente, las repúblicas se organizan sobre la base de tres poderes -el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial-, cada uno con sus funciones y atribuciones. Y vigilándose unos a los otros, de tal modo que ninguno de ellos pueda avasallar al otro. Se le atribuye este principio fundacional a Montesquieu; entre nosotros lo tomó Alberdi y fue la letra y el espíritu de nuestra Constitución Nacional, en 1853, influida por la experiencia de la república presidencial de los EE.UU. Esa misma de la que hoy el presidente de aquel país Donald Trump reniega y se burla abiertamente.

Pero existe otra división de poderes: el Gobierno visible y el gobierno subterráneo. Los poderes institucionales y los poderes ocultos. Cuando los controles republicanos no funcionan o rechinan, son los poderes ocultos del Estado los que actúan sin otro control que el de su propia capacidad de actuación -y extorsión- sobre los poderes visibles. La difusión de escuchas telefónicas con conversaciones comprometedoras de altos dirigentes y ex funcionarios tiene ese trasfondo e involucra desde la ex presidenta Cristina Kirchner hasta el presidente de Boca y operador “extraoficial” del Gobierno Daniel Angelici. Estos trascendidos forman parte de investigaciones judiciales, pero dejan al descubierto públicamente una práctica que tiñe nuestra vida política democrática de componentes escabrosos cuando no mafiosos.

Ahora son víctimas de esos recursos quienes hasta ayer gobernaron contando con ellos. Y al trascender sus contenidos, salpican suciedad y malas artes para todos lados, desde la política al fútbol, mezclados con el narcotráfico, la corrupción y la criminalidad. En marzo de 2015, luego de intentar hacer una purga en la ex SIDE, la entonces presidenta Cristina Kirchner decidió modificar la Ley de Inteligencia y le entregó al Ministerio Público Fiscal la oficina encargada de realizar las escuchas telefónicas, conocida como Ojota (Observaciones Judiciales). Hasta ese día, todas las pinchaduras estaban en manos de la ex SIDE, a la que la ex presidenta dejó de confiarle cuando la muerte del fiscal Alberto Nisman. Tiempo antes, había desplazadoal entonces Director de Operaciones, Antonio “Jaime” Stiuso, al secretario de Inteligencia, Héctor Icazuriaga y a su número dos Francisco “Paco” Larcher, los mismos hombres que durante gran parte del kirchnerismo habían brindado sus servicios a Cristina y su marido, el ex presidente Néstor Kirchner.

Con el cambio de mano de las escuchas, la ex presidenta buscaba garantizar cierto control de las pinchaduras. A partir de ese momento, quedaban bajo el mando de la procuradora Gils Carbó, que heredó en el traspaso 3.621 líneas intervenidas por orden de la Justicia. Con la llegada de Mauricio Macri, el Gobierno buscó quitarle poder a Gils Carbó y le transfirió las intervenciones telefónicas a la Corte Suprema que creó la Oficina de Captación de Comunicaciones, que ordenó las intercepciones legales a Parrilli que se difundieron. Si el Presidente y la ex presidenta buscaron mayor resguardo en las escuchas, no lo lograron. En los últimas semanas hubo filtraciones de todo tipo. A los audios de Cristina y Parrilli en los que hablan de “carpetazos”, “armar causas” y presionar jueces, entre otros tópicos, se le sumó la difusión de las conversaciones del prsidente de Boca Daniel Angelici con dirigentes del fútbol en las que trata de conseguir ventajas para su equipo. La fecha de los audios, además, revela que el descontrol de las pinchaduras y su difusión atraviesa a todas las gestiones. A Parrilli lo interceptaron a mediados del año pasado, con Macri en la Casa Rosada y la Corte a cargo de las intervenciones. Los diálogos de Angelici son de 2015, cuando Gils Carbó se encargaba de las captaciones y Cristina Kirchner era presidente. En el caso de Parrilli, todos los que tuvieron acceso a las desgrabaciones niegan su responsabilidad por las filtraciones: el juez Lijo, la Corte Suprema, el fiscal Guillermo Marijuan, los agentes de la AFI que escucharon in situ las conversaciones y la defensa de Parrilli.

La Corte Suprema pidió ayer a su Oficina de Captación de Comunicaciones y al juez federal Ariel Lijo sendos informes para explicar la difusión del contenido de esos audios, que comprometen a los ex funcionarios en posibles presiones a jueces y fiscales. El Gobierno asegura que las filtraciones no provinieron de la actual estructura de la AFI, que dirige el controvertido Gustavo Arribas, e interpreta que existe un pase de facturas de jueces, de fiscales y del ex jefe de Operaciones de la ex SIDE “Jaime” Stiuso contra Parrilli y otros ex funcionarios kirchneristas.

En palabras del gran filósofo italiano Norberto Bobbio, estamos frente a “la más grave y tremenda”de las promesas incumplidas de la democracia, socavada en sus raíces por “un gobierno que opera en la penumbra,” un “subgobierno” que actúa “en la oscuridad más perfecta, al que podríamos llamar “criptogobierno”.” Se trata de “un poder invisible” que puede actuar tanto fuera como dentro del Estado pero se vuelve un peligro para éste y para los ciudadanos, cuando adquiere control sobre alguno de sus resortes. Más república y menos Stiusos es lo que precisamos.