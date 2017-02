De paiasos y paiasadas

Ya no tiene que ver si está bien o no que unas chicas hayan andado en bolas en una playa, e incluso, al tratarse de Necochea, se les pudo haber volado el corpiño. A mí mismo me pasó, y suerte que tenía una especie de pareo, con el que salí corriendo al hotel, donde fui abucheado por mostrar un testículo, al subir a una camioneta de las que llevan a pasear los turistas.

Todo este revuelo es movido por la Resistencia Quequena, que pelea con acciones como ésta la liberación del territorio ocupado por Necochea, y piden autonomía.

Una falange separatista ideó el encontronazo. Si bien esta es una manea muy particular de pelear, se habla de campos de adiestramiento de tejo y señoras muestra culo en Arenas Verdes. El Rey de Lobería es de sangre quequena, su estirpe no apoyará la entrega jamás. Y tanto las tropas acantonadas en Costa Bonita y Bahía de los Vientos, obedecen al caudillo que busca la paz como un Gandhi, Don Roberto García Simón, que es parecido a Ho Chi Minh, en cuánto a que ha sido maestro necochense, cultor de la amistad entre estos feudos en disputa, repostero aficionado y radioaficionado.

La llamada de los escandalizados por los pezones a la policía, desató una guerra intestina que sólo ellos entienden, y está plagada de crípticas llamadas a la lucha, y que fue usada por unas cuantas mujeres que necesitaban mostrarse tal cual eran, para así aprobar los pasos obligatorios al veganismo, a la revolución,y de paso a Crissstina y Néssstor, que siempre están con la izquierda y aceptan sin hesitar el parecido de Milagro Sala con Toro, nombre del emblemático compañero del Llanero Solitario, y de un vino tres cuartos que se toma en la ruta, acompañado puede ser por un chorizo. Pero como tres cuartos es demasiado para solamente un chorizo, se toma con -ponele- una tirita, o entraña, que se ha convertido en un corte oligarca, que todos en Palermo comen.

El patrullero dice “putos”. Está escrito por una pendejita a la que le molestan los hombres y se mezcla con la maldad de todo lo masculino, y que comer carne es una cosa de heterosexuales, hay que castrar al macho, y todos los hombres son violadores.

Hoy el cielo es rosa, pero a la tarde.

Y no celeste. Los culos de Reef hacían bien al alma del varón medio, y a las chicas que los mostraban. Lo sexual es lo que nos calienta desde toda la vida, pero ahora uno deberá tener una atención especial al compañero de lucha con tetas que tenemos en asa, porque amamantar el porno, la concepción y la brótola están totalmente estigmatizados y entran en la misma bolsa, que ya no nos dan en los supermercados por culpa de Macri.

Mientras tanto el Papa dice que mejor no desear nada y que tienen razón por lo del celibato, mientras le da un almanaque al que tiró los nueve palos por la pared del convento.

Ahhh juventud maravillosa de hoy. Ouuuuu yes.

Besos

Casero