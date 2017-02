Post-Julio, todo sigue pasando

Fueron muchos años cultivando un gen, 35 para ser exactos. Mejor dicho, cultivando un germen. O dos: el del vale todo y el del todo pasa, en ese estricto orden. Aunque Julio Grondona ya no esté, el “sistema” implantado en la AFA sobrevive sin mayores inconvenientes. Apenas hubo una modificación: antes el que decidía qué valía y qué pasaba era uno solo, ahora se disputan el poder de decisión entre varios. O lo comparten. Porque ninguno se hace cargo y ninguno se erige como ejemplo de las buenas costumbres. Por eso Daniel Angelici, Fernando Mitjans y Luis Segura ni se inmutan cuando un audio pone encima de la mesa lo que se sospechaba que sucedía por debajo. Es posible que, como espetó el presidente de Boca, no sea casualidad qué, quién y cuándo saca los trapitos al sol, en un momento en el que hay muchas cuestiones en juego en el fútbol argentino. Eso no los justifica. Acá nadie es inocente. Pero a nadie le importa.

Las grabaciones expuestas en TyC Sports confirmaron o, como mínimo, agigantaron la sensación de que algunos partidos “se ganan en los escritorios”. En ese caso puntual, antes de incidir en la actuación del árbitro y en la disponibilidad de jugadores suspendidos levemente, lo que se impuso fue la existencia de un Boca-Vélez que nunca debió haber existido. Pero ni siquiera se conformaron con eso… “Es la habitualidad del fútbol”, fue uno de los justificativos de Angelici, que dio la cara, pero se deshizo en explicaciones muy livianas.

“Volvería a hacerlo”, oscureció su aclaración un par de frases después, antes de irse de viaje a Estados Unidos. Y ahí entran en juego sus representados, es decir, los hinchas y socios del Xeneize. Es que el Tano estaría dispuesto a repetir su conducta, si fuera necesario “defender los intereses del club”. Esa postura, que en el lenguaje del tablón o del café se traduce como “tener peso en AFA”, es lo que reclama el simpatizante promedio de cualquier insititución. Y entre eso y ganar como sea, hay un límite demasiado fino.

Uno de esos tantos millones de hinchas de Boca, cuya voz toma mucha más relevancia por llamarse Maradona, se subió a las desafortunadas palabras del presidente. Sí, Diego, el mismo que viene a “limpiar la AFA” con el aval de Gianni Infantino, admitió: “Como hincha, haría lo mismo que Angelici”. Ay…

Por su parte, Segura, ya alejado de la entidad de la calle Viamonte, también brindó su testimonio. El problema es que no fue mucho más esclarecedor que el Tano. “Quedate tranquilo, el hincha número uno de Boca soy yo”, dijo el exmandamás de la casa madre, según él, en tono de chiste. Pero a nadie la pareció gracioso. Sí, Segura es el mismo dirigente que quedó bajo la lupa por la supuesta reventa de entradas en Brasil 2014…

Sentado en la vereda opuesta a Angelici, Maradona y Segura, Mitjans se llamó a silencio. Eso sí, desde su entorno afirman que permanecerá en su cargo. Luis Parietti, otro miembro del Tribunal de Disciplina, no ayudó mucho que digamos: “Lo que hizo Angelici es moneda corriente”. Eso no sería preocupante, si del otro lado del teléfono no le devolvieran la pared. Porque todos deben llamar para marcar la cancha. Al menos, la mayoría, como para no meter a la totalidad de la dirigencia en la misma bolsa. Pero presidente de un organismo, que se supone honesto e imparcial, que tome nota del reclamo y recomiende la forma de llevarlo a cabo había uno solo: Mitjans.

Como de costumbre y como se ha planteado desde este espacio en reiteradas ocasiones, la culpa se reparte entre todos los sectores. El saco también les cabe a los periodistas, que a veces conocen los “vericuetos” de los directivos, pero los ocultan por miedo a que no les den más entrevistas o les quiten algún privilegio a la hora de cubrir a ese club.

¿Todo pasa? No, todos pasan, pero la suciedad queda.