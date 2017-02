“Luz de luna” y otrsa joyas de Al Jarreau

Hay determinadas músicas que resuenan en mi cabeza desde hace 40 años. La música de los Beatles, omnipresente en la radio y la televisión, nos llenaba de melodías como “Anochecer de un día agitado”, “Help”, “La vi parada allí” y “Lady Madona”. Casualmente hoy mis hijos adolescentes cantaban esas mismas canciones en el asiento de atrás del auto. El poderío de las grandes canciones atraviesa las modas y las generaciones como un rayo laser.

Otra de las melodías que vuelven a mi conciencia como en un boomerang musical es la canción de la serie “Bonanza”, compuesta por David Rose. Otra gran banda sonora era la de la serie “Matrix”, compuesta por nuestro genial Lalo Schifrin (dicho sea de paso, hay una excelente versión del tema realizada por el guitarrista de jazz Valentino).

En ese orden de cosas, la música de La Pantera Rosa (también la de El inspector Clouseau), ambas compuestas por Henry Mancini, fueron otras marcas indelebles en mi formación musical subliminal. Algo sucedía dentro de mí cuando estas canciones sonaban en la televisión. Había ciertas tonalidades, melodías y arreglos que quedaban impregnadas para siempre. Todas estas canciones tenían algo en común: eran grandes composiciones y grandes interpretaciones. Había maestría en la composición, en los arreglos y en los músicos que las grabaron. Era música con mayúsculas.

En medio de esta fonola de todos los tiempos, una canción que me marcó y de alguna manera me mostró un rumbo estético en la música fue el tema de “Moonlighting” (“Luz de luna”, fue como la conocimos en Argentina), la serie protagonizada por un muy joven Bruce Willis y la encantadora Cybil Shepard. Casi nunca me he enganchado con series, pero con “Moonlighting” hice una excepción. La emitía Canal 11 (Telefe) en 1988 por las noches.

Muchos años después, descubrí cuál era el verdadero atractivo de esa serie para mí. Era la música original cantada por Al Jarreau. Los sofisticados arreglos armónicos y la voz jazzera de Jarreau no podían ser mejores.

El jazz y la música pop comenzaban un romance, después de años de alocado y vertiginoso jazz rock de Chick Corea, Al Dimeola o Weather Report.

Formas más agradables y sencillas en la forma de tocar los teclados o las guitarras rítmicas, el uso de los vientos contestando al cantante (recursos usados posteriormente por Luis Miguel en el tema “Suave” por ejemplo).

Discos fundamentales como “Breaking Away” cambiaron la forma de escuchar música supuestamente comercial. Grabado con excelentes músicos como Steve Lukather en guitarra y Jeff Porcaro en batería (ambos integrantes del mítico grupo Toto), Abraham Laboriel en bajo y George Duke en teclados, todos verdaderos maestros en sus instrumentos y la voz superdotada de Jarreau, capaz de alternar los registros graves de un barítono y un minuto después, elevarse a los agudos para imitar un solo de trompeta con la voz. Temas como “Roof Garden” sonaban en las discotecas del conurbano y en las radios.

Con el siguiente disco, titulado simplemente “Jarreau” (de 1983), el cantante terminó de conquistar la escena musical. Un disco plagado de excelentes canciones y también con músicos excepcionales, como Jay Graydon en guitarra y arreglos, también Michael Omartian y David Foster en los teclados, entre otros.

El tema “Step by Step” sirvió de inspiración para la histórica publicidad de televisores Hitachi, que mostraba las curvas de una docena de agraciadas modelos jugando un partido de fútbol femenino, entre los planteles futbolísticos sobresalía la generosa espalda de Adriana Brodsky, mientras el jingle cantaba “Hitachi, que bien se te ve” sobre la melodía de Jarreau.

Años después, la búsqueda de Jarreau pasó por los instrumentos digitales, los samplers y las baterías programadas. Prueba de ello son los discos “High Crime” y “L for Lover” que continúan el legado de su mejor etapa.

Años después, Jarreau volvió a sus orígenes más jazzísticos y participó en los principales festivales del mundo, teniendo a los mejores músicos en sus bandas. Incluido al gran baterista argentino “Jota” Morelli.

Las múltiples vidas de Al Jarreau se apagaron hace un par de días, su voz de gorrión jazzero seguirá sonando en sus canciones.