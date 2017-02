Las deudas del Estado, Mauricio y Adele

El Grupo Socma, fundado y presidido hasta no hace mucho por Franco Macri, padre del Presidente, tiene una deuda millonaria contraída con el Estado. Y el Estado tiene, a la vez, una deuda millonaria con este grupo empresario. Es el resultado de una privatización mal barajada en los años ’90 y una reestatización mal administrada en los años 2000. Otro legado de las décadas perdidas y/o ganadas en que fuimos del neo-liberalismo salvaje al neo-populismo del “vamos por todo”. Pero el arreglo judicial al que parecían haber arribado ahora el Grupo Socma y los representantes del Estado para cerrar estos litigios contiene una arista delicada: la del conflicto de intereses que saltaría a simple vista entre el Macri presidente y el Macri empresario.

La deuda viene desde 2001, cuando el Correo concesionado años antes por el gobierno de Carlos Menem al Grupo Macri se presentó en concurso preventivo. Néstor Kirchner nacionalizó la empresa en 2003 y todos los bienes pasaron al Estado, con la promesa de que en 180 días se volvería a privatizar el servicio. Durante los doce años de kirchnerismo nunca se llegó a un acuerdo –en medio hubo un 700% de inflación- y ahora con Macri en la presidencia este se destrabó rápidamente y parecía que se había alcanzado. El Gobierno argumenta que esperar más sin cobrar suponía más perjuicio en un país con un 40% de inflación en 2016. Pero lo que ha generado aún más suspicacias es que el Estado aceptaba que el Grupo Macri le pagara en 15 años al más que módico interés del 7% pero a su vez la empresa está haciendo un juicio al Estado por la posterior nacionalización del Correo en el que le reclama que le pague al 11%, con lo que podría acabar ganando bastante más dinero del que se ha comprometido a pagar.

Interviene la Justicia para determinar las condiciones de ese acuerdo, pero mientras tanto el asunto gana una inevitable repercusión política. Y en un contexto particular: el caso Odebrecht, la corporación multinacional brasileña que ha llenado los bolsillos de gobernantes, funcionarios y políticos de todo el subcontinente, revela la trama de intereses que involucra a grandes empresas contratistas del Estado y gobiernos del más diferente signo político. No se trata de escándalos puntuales que salpican a uno u otro: se trata de una corrupción estructural, la de un Estado cortesano que funciona asociado a un capitalismo prebendario.

Está presente, además , la promesa de transparencia y honestidad en el manejo de los asuntos públicos y de lucha frontal contra la corrupción planteada como objetivo principal por el presidente Macri al asumir su cargo. El Indice de percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, conocido días atrás, indica una leve mejora de nuestro país que, sin embargo sigue arriba entre los países considerados como de alta corrupción: escalamos 12 lugares y nos ubicamos en el puesto 95 sobre 176 países. La deuda del Correo puede ser un caso testigo que muestre cuánto de continuidad y cuánto de cambio puede producir el Gobierno, despejando sospechas de que existen intereses particulares por delante del interés general. Se trata, al fin y al cabo, de otra deuda en este caso: la contraída por el Estado ante la sociedad.

El Jefe de Gabinete Marcos Peña fue el primero en salir a dar explicaciones varios días después de las objeciones planteadas por la fiscal Gabriela Boquin, prometiendo que se daría vista a todos los órganos de control y judiciales para que el tema quedara debidamente aclarado. Y el presidente Macri, en la conferencia de prensa de ayer, anunció que se volvía “a fojas cero”, desandando todo la actuado en esas tratativas para un arreglo y se pedirá al Congreso que le solicite un informe a la Auditoría General de la Nación sobre el contencioso entre el grupo empresario y el Estado. Acaso valga la pena el ejemplo de Adele, la cantante que obtuvo varios premios Grammy el domingo pasado, en la ceremonia de entrega en Los Angeles. Interrumpió su actuación para reconocer que se había equivocado con la letra, pidió perdón (“la jodí”, se permitió decir) y volvió a comenzar. Da capo. Pudo ser papelón. Recibió una ovación.