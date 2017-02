Entre la leyenda y la urgencia de reinventarse

Manchester United intenta salir con prolijidad. Apenas logra hilvanar dos pases hasta que, gracias a la intensa presión de once, uno recupera: Xavi. El capitán toca para Dani Alves, el brasileño filtra un pase entre líneas para el pivoteo de Villa y el asturiano descarga de nuevo con Xavi. Pasa para Iniesta, que se la devuelve, por lo que el eje del conjunto catalán ahora intenta con Pedro. El delantero encuentra al Cerebro solo por el medio y levanta otra pared con Xavi. Finalmente, Iniesta lo saltea para dar con Messi. La Pulga se encarga del resto y todos festejan el 2-1 parcial en la final de la Champions League 2011, celebrada en Wembley (finalizó 3-1 y pudo ser goleada). El fútbol-juego, en su máxima expresión. Resultará difícil volver a ver ese tipo de combinación perfecta entre cuatro jugadores surgidos de una cantera mágica, La Masía, y otros dos que se acoplaron con mucho tino a la filosofía blaugrana. Sí, es probable que el Barcelona versión 2008-2012 haya sido el mejor equipo de la historia. Pero lastimosamente, el tiempo no se detiene. Nunca. Y para nadie. Por eso cambiaron los estrategas, los intérpretes y los resultados. Tras reinventarse varias veces, es tiempo de una vuelta de tuerca para el conjunto que hizo del fútbol un arte. Otra vez.

Con Guardiola, la pelota se vestía de galera y bastón. Todo era lujo. Tanto que la planificación, las tácticas y las estrategias de Pep quedaban en segundo plano, eclipsadas por la belleza con la que la orquesta interpretaba su partitura. En cuatro años al mando, él fue el primero que debió pensar alternativas para extender el éxito. Así, dio a luz uno de los mejores inventos de la era moderna: Messi como falso 9. No hubo nada igual. Los Pep Boys jugando en el Camp Nou (o donde fuera), eran los Rolling Stones en el Hyde Park londinense, el Dream Team de Jordan en Barcelona 1992 o, por citar un ejemplo en el mismo deporte, el Brasil del ‘70.

Luego, el fallecido Tito Vilanova, el interino Jordi Roura y Gerardo Martino cometieron un solo pecado: suceder a semejante espectáculo. Sin embargo, ellos también experimentaron en la cocina del Barça, para ver si modificando los condimentos también se obtenía el mejor plato. De hecho, el Tata, que intentó mezclar el juego de posesión con ataques más directos en situaciones puntuales, fue muy criticado. No obstante, los cambios eran inevitables. Ni ellos ni los rivales eran los mismos.

Esa tendencia terminó de profundizarse con la llegada de Luis Enrique, que contó con un Neymar ya adaptado a Europa y con la adquisición de Suárez, dándole vida al famoso tridente MSN. Con Lucho en el banco, Barcelona dejó de ser el equipo de la gestación, comandada por Xavi e Iniesta, para convertirse en el de la contundencia, gracias a su tridente de ataque. Definitivamente. Y Messi acompañó la mutación, por propia evolución y por necesidad colectiva, transformándose más que nunca en enganche. El mismo poder de gol, pero con mucho más panorama y capacidad de asistir. ¿El fruto? El título en la Champions 2015.

Por ahora, hasta ahí llegó la habilidad para renovarse. La temporada pasada y la presente muestran a un Barça con errores, lagunas, falto de confianza y de creatividad. A pesar de las fantasías que siguen regalando el brasileño, el uruguayo y el mejor jugador del mundo. A pesar de que en España continúa peleando y ganando trofeos. Pero no le está alcanzando para reconquistar Europa. Es que el equipo que marcó una época, ganando y deslumbrando, hoy es otro mucho más terrenal. Aquella seguidilla de triunfos que generó fanáticos en todo el mundo y un sinfín de obras literarias, como la recopilación “Cuando nunca perdíamos”, quedó atrás. Y hasta puede ser humillado, como lo demostró PSG en el Parque de los Príncipes o Bayern Múnich en 2013, que se floreó con un global de 7-0.

Eso no le quita pergaminos al club blaugrana. Lo hecho, hecho está. Quedará para siempre en las retinas de los más enamorados del fútbol y ellos se encargarán de contarles a las futuras generaciones sobre las hazañas de Piqué, Busquets, Xavi, Iniesta y un tal Messi. Tampoco quita que, con o sin Luis Enrique en el timón, pueda volver a sorprender con trucos nuevos y que el tiempo siga pasando, pero la magia no se termine. Habrá que ver… Hoy por hoy, el Barça está entre la leyenda y la urgencia de reinventarse.