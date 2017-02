Margarita, guantes de amianto

Al parecer, se cumple lo que me decía una amiga genial que he tenido, que era que la Argentina es una máquina perfecta de impedir.

Impedir salir de lo oscuro, encendiendo fuegos, los que se deben apagar constantemente, más la incontinencia del odio hacia el dueño del poder, o mejor dicho, al que- los que quieren tomar el poder-señalan como enemigo del pueblo entero.

Automáticamente se empiezan a utilizar términos degradantes hacia personas con muchísima responsabilidad. Más la palabra “destitución”, o “andate fulano”, o “fulano se tiene que ir”. La idea del peronismo es que al que está en el poder hay que destituirlo, cuando en realidad nosotros estamos amparados por la Constitución, que prevé ataques y barbarie.

A su vez nos damos cuenta que la gente que tiene que tener grandes responsabilidades, o bien están mirando para otro lado, o se equivocan en las cuentas, o no están preparados para el lugar donde tienen que estar.

De a poco la Democracia y la Constitución, que estipulan cambios cada cuatro años, no cada doce, ni dieciséis, ni siete, nos dicen que de esa manera el mejoramiento va en un camino gradual, sin destruir todo, porque no son ideas atomizadas que paga el contribuyente constantemente, sino que debe ser un camino a largo plazo hacia el bienestar general.

“Divide y reinarás” eran las palabras del diablo, pero la dualidad siempre fue extremadamente más dañina; porque produce un caos en el cual no hay nada de qué aferrarse.

Vea, se lo voy a simplificar: La idea de “revolución” es la de producir primeramente un gran terror, de la misma manera que, batiendo una pecera con un palo, y produciendo una fuerza centrífuga hacia un lado, va a tener todos los peces nadando en contra de la corriente. Uruguay lo hizo bien tomándonos a nosotros como el enemigo, Chile lo hizo bien tomándonos a nosotros como el enemigo, o sea que nosotros somos los que tenemos un palo, y les batimos el agua. Por ende “el enemigo no está entre nosotros”; de esa manera las diferencias son mucho más pequeñas porque “nos sentimos insultados” por el extranjero. Berretadas políticas.

Otro gran impedimento es la falta de honor, pero eso no se puede pedir porque ya le viene en el software a la gente. Si vos sos una persona honorable, o si no los sos.

En una sociedad hipócrita, y bien hipócrita como la nuestra, los gobiernos reparten flores y dinero sin pedir nada a cambio. Pero cuando se le da un derecho indebido a alguien, se lo está despojando a otro del mismo.

Margarita Stolbizer ahora dice que Massa es bueno, aparentemente nace un líder, que no era más que el muchacho elegido por Nessstor y Crissstina. Antes no decía lo mismo, antes decía totalmente lo contrario.

¿En quién podríamos confiar querida Margarita? Dinos.

Si me voy a Paraguay o a Bolivia, ¿me darán una jubilación?

Todos los días a la gente la enloquecen mostrándole incertidumbre e imposibilidad de crecimiento.

Venimos de la era del desequilibrio, la insensatez y la locura. Y la enfermedad de los gobernantes termina enfermando a su sociedad, y los políticos están totalmente convencidos que son una casta, y nosotros los boludos con los que ellos juegan.