Los secretos del gran repunte de The Walking Dead

La semana pasada arrancó la revuelta contra Negan en la nueva entrega de la séptima temporada de “The Walking Dead”, ayer se vio el segundo episodio para los usuarios de Fox Premium (FOX1) y hoy lo verá el resto de los seguidores. Un arranque fuerte con un vuelco en la historia que trajo el volantazo esperado para los números de audiencia de la serie que supo tener picos de 17 millones de espectadores, pero desde hace un tiempo venía en caída. El capitulo uno (“Rock in the road”) llegó a los 12 millones, ocupando el tercer puesto del ranking de los más vistos de la séptima temporada. ¿En qué se basa este crecimiento de la ficción? Por un lado la potencia del primer episodio que hasta explotó la idea de tener el récord de muertes zombis vistas en una escena (300 zombis murieron a manos de Rick y Michonne). Además de algunos secretos que marcó Austin Amelio, quien interpreta a Dwight, en los recientes mano a mano con la prensa previos al estreno. Allí, el actor de Texas destacó la entrega y el esfuerzo: “Después del rodaje termino agotado. Tengo que dormir por un par de días. Son 15 o 16 horas de llanto y matanza y uno termina como diciendo ‘Ay, Dios mío’”. También, remarcó el aporte de los productores: “Hay gente que lleva años trabajando, tipos que se especializan en las cuestiones de seguridad, tipos muy particulares”. Por último, la buena relación entre el elenco: “Cuando me sumé no lo podía creer, incluso se hacen cenas para despedir a los que dejan la serie”.