Postales patagónicas

Existe una sensación agradable. De cierta euforia contenida, cuando atravesamos la provincia de Buenos Aires hacia otros destinos. La monótona llanura muta gradualmente hacia paisajes mas cargados, variados y multiformes.

Las rutas hacia la Patagonia esconden maravillosos paisajes cuando promediamos la provincia de Neuquén. El primer impacto visual, algo así como el aperitivo visual del viaje, suelen ser los enormes espejos azules de El Chocón, la ruta ondulante nos muestra el paisaje por momentos. Algo así como chispazos de belleza mientras atravesamos las primeras colinas que pronto serán verdaderas montañas que deberemos atravesar.

Más adelante nos espera Piedra del Aguila, una pequeña localidad asentada entre formaciones de piedra rojiza y pequeños arroyos de agua cristalina. Las numerosas cantinas nos ofrecen la posibilidad de comer algo y descansar antes del próximo tramo, esta vez surcando enormes cerros, curvas y precipicios que nos dejarán un par de horas después en la orilla misma del lago Nahuel Huapi.

La imponente vista del lago embravecido y rodeado de montañas nevadas puede dejarnos varios minutos perplejos. Es difícil explicar con palabras el impacto que nos dejan algunos paisajes en nuestras retinas, es tan sencillo y tan complejo a la vez, que uno no sabe por donde empezar.

Es inevitable experimentar una especie de cuestionamiento existencial. De alguna manera, semejante impacto de belleza nos hace replantear toda forma de vivir en las ciudades (o “pseudociudades”, como tantas localidades del conurbano, que en realidad son mas bien aglomeraciones de gente que ciudades, ya que no cuentan con la infraestructura, ni los servicios esenciales de las ciudades).

Apenas con un bolso con ropa, algunos libros, el celular y la trompeta (en mi caso) podemos ser felices. La sensación de “andar liviano de equipaje”, lejos de resultar angustiante, nos alivia y nos quita gran cantidad de preocupaciones. Entonces, la monstruosa estructura que hemos construido a nuestro alrededor ¿no era tan imprescindible?

La pregunta filosófica sería: ¿Cuánto de todo lo que poseemos o necesitamos tiene que ver con el entorno en el que vivimos y cuánto es realmente lo que cada uno necesita para sí?

Hay una docena de lugares mágicos que me siguen sorprendiendo cada vez que tengo la oportunidad de visitarlos.

Junín de los Andes, con su aire de pueblo, la tranquilidad de su gente, el río Chimehuín que atraviesa transversalmente sus calles y ofrece la posibilidad de pescar una trucha en la esquina de tu casa. San Martín de los Andes, con sus pintorescas casas llenas de rosales y canteros, el imponente lago Lacar como una enorme herradura que se pierde detrás de las montañas. Villa La Angostura esconde verdaderas casas en medio del bosque y las mejores panorámicas de la Cordillera de los Andes vista de frente.

La ruta que comunica Bariloche con El Bolsón es una de las experiencias visuales mas alucinantes y terapéuticas que un porteño puede transitar. Podríamos incluirla en las cartillas médicas como tratamiento antiestrés sin contraindicaciones. (En realidad, la única contraindicación es distraerse en una curva y caer por el acantilado).

Allí, cerca del río Manso hay algunas hosterías y pequeños restoranes donde comer corderito con papas rústicas es el menú obligado. El Lago Puelo es uno de “mis lugares en el mundo”, tengo buenos amigos allí y reencontrarlos es siempre una alegría. (No me puedo olvidar de las cervezas artesanales de El Bolsón).

En este viaje me he dado un especial gusto personal y fue el de hacer un concierto con mi banda musical a orillas del lago Futalaufquen, en el medio del Parque Nacional Los Alerces: los sonidos de la trompeta se fusionaron con el de las aves y el soplido del viento patagónico, un puñado de personas dispuestas alrededor del pequeño escenario fueron testigos de la magia del momento. A lo lejos el aroma dulzón de las tortas fritas recién hechas resultó la mejor alternativa después del recital y mientras el sol se escondía por detrás de las montañas.

Me llevo de la Patagonia la sensación de inmensidad de sus paisajes, la hospitalidad y buena onda de la gente, el aire puro de cada inspiración y el sabor de sus exquisiteces gastronómicas.