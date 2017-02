Milani, la hora de la verdad y la Justicia

La imagen del ex jefe del Ejército César Milani detenido en una cárcel común en La Rioja, imputado por su participación en secuestros, torturas y desapariciones antes y durante la última dictadura, se puede situar entre los hitos de la Justicia frente a la impunidad, de la memoria frente al olvido, de la verdad histórica frente al negacionismo. También es un hecho que reivindica la acción de la Justicia frente a la apropiación o uso partidario de la bandera de los Derechos Humanos durante el último gobierno; el mismo que promovió a Milani a la conducción del Ejército y le dio poderes que ningún otro antecesor había tenido desde la recuperación de la democracia.

En julio de 2013, la ex presidenta Cristina Kirchner puso en funciones una nueva plana mayor de las Fuerzas Armadas, con Milani como hombre fuerte: el flamante jefe del Ejército retenía la jefatura de inteligencia de la fuerza que ejercía desde años antes, colocaba al jefe de Estado Mayor Conjunto e incidía en la seguridad interior dentro de la ex Side y en el ministerio que comandaba Nilda Garré. Fue un recambio que implicó el pase a retiro de las cúpulas de las tres fuerzas y la ex Presidenta habló allí del inicio de una nueva etapa para las Fuerzas Armadas: habló de “iniciar una nueva historia” para “ayudar a lograr cerrar las brechas que épocas trágicas abrieron entre el pueblo y las Fuerzas Armadas”. Cuestionado entonces por su actuación durante la represión de la dictadura y por sus simpatías “carapintadas” durante el gobierno de Alfonsín, Milani pronunció, en ese acto su definición más desafortunada: “El Ejército debe acompañar el Proyecto Nacional”.

Dos años después, Milani era despedido con pena y sin gloria de la jefatura del Ejército. Era el final de un gran equívoco; el de un general que equivocó su lugar en la historia, se excedió en sus expectativas y ambiciones y soslayó las explicaciones que se le pidieron sobre su actuación en el pasado de noche y niebla. Dos frases de su discurso de despedida, en julio de 2015, reflejaron una lectura cuanto menos extemporánea de su paso por el cargo. Destacó haber puesto todo su empeño “para recomponer y reconstruir la esencia, la tradición y la mística de un Ejército que se encontraba degradado”, palabras grandilocuentes que tantas veces se oyeron en otras etapas de nuestra historia cada vez que un jefe militar desplazaba a su antecesor. La segunda fue la que le dedicó a quienes lo criticaron: “A ellos, mi desprecio”. Un ejemplo de lo que ocurre cuando un general quiere meterse en política vestido de uniforme.

¿Qué le pasó al general Milani, un militar que se preparó durante años para alcanzar la cima, que quería marcar su huella, superar a sus antecesores, el hombre que -se decía- conocía los secretos de todos, que se ocupó de fichar y acopiar información reservada y en dos años, vio cómo se le terminaba sorpresivamente su carrera? ¿Acaso se encandiló con el poder y la influencia que había tejido a lo largo de la década y creyó que su estabilidad en el cargo y su inmunidad judicial dependían sólo de él?

En plena campaña electoral, Cristina Kirchner se sacó un peso molesto de sus espaldas sin darle las gracias por los servicios prestados, ni hacer autocrítica alguna, jamás, por el respaldo y poder que le otorgó durante su gobierno. Ahora, finalmente, Milani debe responder ante la Justicia sin protección política, procesado y detenido gracias a la revisión del pasado que el kirchnerismo sostuvo, en este caso, con anteojeras. El juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena ordenó el último viernes su detención por la imposición de torturas, allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad de tres riojanos, hechos ocurridos en 1977. En paralelo, en Tucumán, el juez federal Fernando Poviña debe decidir si procesa a Milani por la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo -está acusado de encubrimiento agravado y falsificación ideológica de instrumento público-, ocurrido durante el Operativo Independencia, en 1976.

Curiosamente, su defensa quiere llamar a declarar a Graciela Fernández Meijide, integrante de la Conadep, y a Ricardo Gil Lavedra y León Arslanián, camaristas del Juicio a las Juntas. ¿Querrán argumentar “obediencia debida” para atenuar las responsabilidades del imputado?

Cuarenta años después, los delitos de lesa humanidad se siguen esclareciendo y quedan deudas por saldar. Casi treinta años después del primer levantamiento carapintada contra el primer gobierno democrático que el entonces joven oficial Milani también acompañó, en su carrera ascendente hacia la cumbre, esa carrera lo encuentra hoy en el mismo lugar que jamás imaginó volvería a pisar, en este caso, como detenido por aquellos crímenes imprescriptibles. El regreso de lo reprimido, por la acción de la Justicia, tiene en este caso una acción curativa para la república.