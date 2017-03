Año legislativo, escolar y, sobre todo, electoral

Arrancó marzo y se acabaron las vacaciones, el descanso veraniego y el tiempo de preparativos y especulaciones para este 2017. Llegó la hora de arremangarse y apechugar para acometer el intenso trajín que nos aguarda este año; congestionamientos, conflictos y crispaciones aparte. Y en eso estamos ya, adaptándonos no sólo al cambio climático sino también al dificultoso arte de sortear los obstáculos cotidianos y congeniar las actividades previstas en el calendario con los imprevistos e imponderables, que los habrá, sin dudas. El presidente Mauricio Macri inauguró esta semana el 135° período de sesiones del Congreso, su segundo año de gobierno, y lo hizo dando cuenta de que este es, también, un año electoral clave. La renovación legislativa, en octubre, definirá el modo en que transitará su segunda mitad de mandato y las posibilidades de aspirar a otro. La oposición también se encargó de hacerlo saber en la sesión de la Asamblea.

Macri hizo un balance de su primer año de gestión, destacó el rumbo político y económico, se refirió a la pobreza, la inseguridad y la inflación como principales preocupaciones y pidió “menos relato y más verdad”, buscando los contrastes con el gobierno anterior. Pero la enumeración de indicadores sociales sigue pesando y mucho: 1 de cada 3 argentinos está en la pobreza o la exclusión total. 12 millones de argentinos viven en villas y barrios precarios, sin agua ni servicios básicos. Sólo un 41% de los argentinos tiene cloacas. 15 millones de argentinos no tienen ni obra social ni medicina prepaga. Este es el cuadro que reconoció el Presidente y para el que ya no alcanza responsabilizar a la herencia recibida.

Mientras tanto, el inicio del año escolar -que debería comenzar este lunes- se demora por un conflicto gremial que tiene implicancias y reverberaciones políticas inmediatas. Los gremios docentes hacen ejercicio de su capacidad de presión y lo hacen en el marco de la convocatoria de la CGT a una movilización de protesta, que inaugurará otro de los capítulos del otro cronograma 2017: el de la conflictividad gremial que se anticipa como arena en la que se dirimirán varias pujas; la salarial, sindical y política. En la mesa de negociaciones, en las listas de candidatos y en la pelea por “ganar la calle”.

El calendario legislativo nos promete debates, negociaciones y eventualmente acuerdos para aprobar leyes. El calendario electoral nos promete competencia, confrontación y búsqueda de las diferencias, contrastes y antagonismos. Es natural que así sea. El problema es cuando se confunden los planos y se superponen sus lógicas y trastocan sus propósitos. De tal modo, el ámbito legislativo se somete a la dinámica de la confrontación, la imposición o el bloqueo, o simplemente decae la actividad del Congreso porque diputados y senadores “están en campaña” (?). Y el conflicto gremial es utilizado para dirimir intereses sectoriales y políticos, afectando a aquellos que dice defender, quienes quedan cautivos o a la intemperie en la defensa de sus legítimos reclamos. En este caso, se comprometió el inicio del año escolar, allí donde se juega el presente y futuro de la educación pública. En el medio, finalmente, los ciudadanos de a pie, sometidos a ese diario tironeo, participando, protestando, exigiendo y poniendo el hombro.

Esperemos que la semana que viene empiecen las clases y haya paritarias, no sólo para definir aumentos de salarios sino también acuerdos para mejorar la educación. No sólo alumnos y docentes deben comenzar el ciclo lectivo: también los dirigentes, que nos deben esa asignatura. Lo escribió así esta semana la ex ministra de Educación Susana Decibe: en todo el período democrático se ha logrado integrar a miles de niños y jóvenes de los sectores más humildes al sistema educativo en todos los niveles, pero no se ha preparado a las escuelas y a sus equipos profesionales para que su paso por ella sea una garantía de inclusión social, cultural y económica. Los datos de ese fracaso aparecen en los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales y en la migración de la matrícula de las escuelas estatales a las privadas, aún de sectores muy humildes. Las misma palabras, más o menos, que utilizó el Presidente ante la Asamblea Legislativa. Todos a clase, para aprender y mejorar esta realidad.