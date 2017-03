Manu, el artista del realismo mágico

A los 39 años (que en la vida deportiva es mucho), el tipo está hecho un pibe. Para empezar, permanece jugando a altísimo nivel en una liga en la que compite con atletas que, cada vez más, parecen aviones. En segundo lugar, continúa acumulando triunfos, récords y reconocimientos por doquier, por ejemplo al ser elegido en los últimos días como el autor de la mejor jugada de la historia de la NBA (su famoso Eurostep). Y por si no alcanzara, sigue haciéndoles creer a sus contemporáneos, en especial a los argentinos, que todas sus hazañas son terrenales.

El realismo mágico es un movimiento literario que tuvo su auge a mediados del siglo XX. Su principal característica radica en la utilización de elementos fantásticos, que son percibidos como comunes por los personajes. Es decir, mostrar lo irreal como una situación cotidiana. ¿Acaso eso no es lo que hace Emanuel Ginóbili? El bahiense no se dedica a escribir, pero es un artista dentro de la cancha. Y también generó un sinfín de obras literarias.

Para los simpatizantes del deporte en estas latitudes, era normal que la Selección de fútbol o algunos boxeadores se destacaran en el plano mundial. Pero no era normal que un automovilista se adueñara de todas las pistas. Hasta que apareció Fangio. No era normal que un golfista asombrara en campos estadounidenses o europeos. Hasta que llegó De Vicenzo. No era normal que un tenista peleara en los primeros puestos del ranking mano a mano con los mejores. Hasta que se destapó Vilas. ¿Pensar que un argentino iba a jugar 15 años en la NBA y que sea futuro miembro del Salón de la Fama? Directamente imposible.

Ginóbili es el Fangio, De Vicenzo o Vilas del básquet. Nació a más de 9 mil kilómetros de Springfield, donde se creó este deporte, y 86 años después de su aparición en la universidad de esa ciudad, gracias al profesor James Naismith (1891). Sin embargo, fue forjando una carrera de película, desde Andino de La Rioja y Estudiantes de Bahía Blanca, pasando por Italia, hasta llegar a la meca de la pelota naranja. Y creció tanto que, en un momento, fue el mejor jugador del mundo. Porque en las Finales de 2005, en las que San Antonio Spurs derrotó a Detroit Pistons y consiguió el tercer anillo de campeón, Manu mereció el premio MVP. A pesar de que la organización de la liga no podía ponerse a los pies de alguien que venía del lejano sur y se lo otorgó al capitán Tim Duncan. Igual, fue tocar el cielo con las manos.

De esa manera, Argentina y el mundo se acostumbraron a verlo brillar noche tras noche, como si hubiera surgido de una canchita de barrio de Harlem o de Filadelfia. Y sigue cautivando, con deliciosas asistencias de caño o sin mirar al receptor, anotando 18 puntos en 10 minutos en cancha, superando los 1.400 triples y ubicándose en la 28ª posición histórica en ese rubro, superando los 30 mil minutos disputados en la mejor liga del planeta, adjudicándose el premio antes mencionado por votación del público, que eligió su jugada por encima de otras de Michael Jordan o Kareem Abdul Jabbar… Todo eso pasó esta temporada.

Eso es realismo mágico. Modificó lo que era real hasta ese entonces para convertirlo en una nueva realidad. Y aunque todavía no confirmó si será su última temporada, continúa haciéndolo. Hasta que su físico y su mente digan basta. Porque, evidentemente, la pasión y el talento son valores inagotables para el surgido en Bahiense del Norte. Quizás, una vez que ya no pise el parqué sea posible dimensionar su inconmensurable aporte al básquet. De ninguna manera se olvida a Oberto, Scola, Nocioni, Pepe Sánchez, Delfino… Pero Manu es la primera pluma de los ilusionistas inolvidables.