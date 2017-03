Esa especie de tristeza

Una de las posibles traducciones de “Kind of Blue” y a al vez el título más importante de la historia del jazz.

El 2 de marzo de 1959 el baterista Jimmy Cobb armó su batería en la mitad del estudio de grabación del sello Columbia, ubicado en la calle 30 en New York. La adrenalina de participar en un disco de Miles Davis y a su vez, la incertidumbre de no saber cómo iba a sonar la misteriosa “nueva música que había copuesto invadían la cabeza de Cobb. Como una eterna maldición de los bateristas, tuvo que eseprar un buen rato hasta que llegaron el resto de los músicos. Los pianistas Bill Evans y Wynton Kelly, los saxofonistas John Coltrane y Julian “Cannonball” Adderley, el contrabajista Paul Chambers y el legendario trompetista Miles Davis.

Columbia Records era por aquel entonces la discográfica más importante del mundo, además de ser también la más antigua (habían comenzado fabricando discos cilíndricos para los fonógrafos de Thomas Alba Edison). Por aquellos días habían comprado una vieja iglesia rusa en Manhattan y allí mismo habían construido el enorme estudio de grabación. Su sala tenía la capacidad de albergar una orquesta sinfónica de 150 músicos.

Para controlar los ecos y reverberaciones de la enorme sala, los técnicos del estudio solían instalar enormes biombos y paneles de madera y tela que apagaran los rebotes del sonido.

La nueva manera de componer de Miles Davis no se parecía en nada a lo ya conocido. El jazz por aquellos tiempos se dividía entre el swing tradicional y los rebeldes del “bebop” (una especie de jazz frenético y con algunas disonancias).

La nueva música de Miles trabajaría sobre grandes zonas y no acorde por acorde como antes, sino abarcando varios acordes y armonías como si fueran una sola, como si la big picture de la compleja partitura se simplificara al verla desde las alturas.

Esta nueva música fue llamada “Jazz Model”. Para este nuevo disco Miles volvió a elegir a Teo Macero, un productor que dominaban tanto los aspectos técnicos del estudio como también los asuntos intrínsecos de la música y los músicos (él había sido saxofonista de chico y un gran amigo del contrabajista Charles Mingus).

Macero y Miles Davis caminaban por el estudio buscando los mejores rincones acústicos para colocar los micrófonos. El trompetista tenía en mente probar una nueva formación sonora combinando la trompeta y dos saxos (Coltrane y Adderley), el resultado sonoro sería más opaco al habitual sonido brillante de las secciones de vientos.

La opacidad de los saxos y los sonidos aterciopelados de Davis darían como resultado una sonoridad suave y de orquesta de cámara. A eso se sumarían las creativas armonizaciones del pianista Bill Evans, quien además de jazz estudió a los grandes compositores de música clásica francesa: Eric Satie, Debussy, Ravel.

Lsa composiciones hipnóticas y melancólicas completaron un cuadro sonoro totalmente distinto a lo anteriormente conocido.

“So What” es la canción que abre el disco, basada en sólo dos acordes que alternan durante toda la canción.

“All Blues y “Blue in Green” en esta nueva concepción, se apartan del clásico sonido del blues en la nueva dimensión modal. “Fredd Freloader” (otro blues espacial) y “Flamenco Sketches” (compuesto con el arreglador Gil Evans) no tiene melodía, sólo consiste en una serie de acordes enlazados donde Davis improvisa sobre ellos. Davis decidió convocar a su banda al pianista Bill Evans para su nueva etapa “modal” como reemplazante de Wynton Kelly (pianista más tradicional), a quien también invitó a grabar en un tema.

John Coltrane y Cannobal Adderley tiempo después de grabar este disco se convertirían en estrellas del jazz con sus propios discos solistas, así como también Bill Evans.

Solo die zhoras repartidas en dos sesiones de grabación bastaron para crear “Kind of Blue”, el disco más vendido de la historia del jazz, con más de 4 millones de ventas sólo en Estados Unidos (certificado como cuádruple disco de platino), considerado una obra maestra y uno de los discos más importantes de todos los tiempos, en su 58° aniversario.