El conflicto social: ¿podría resolverse de otro modo?

Entre la protesta sindical, el paro docente y los datos e indicadores sobre pobreza e indigencia en la Argentina conocidos ayer, el balance de esta semana dejó un regusto amargo para muchos. El Gobierno recibió un llamado de atención sobre el clima social y los reclamos de los trabajadores que no debería verse solamente en clave electoral. Y los líderes del sindicalismo organizado también recibieron un llamado de atención: su capacidad para contener y representar a las bases se encuentra debilitada o condicionada por otros actores. Así las cosas, la escalada conduce a que el próximo paso sea la convocatoria a un paro nacional y entretanto, un aumento de la conflictividad gremial y la protesta social en curso.

En realidad, no debería sorprender que ello ocurriera. Es la crónica de conflictos anunciados. Está en la propia naturaleza de los actores, su posición en el tablero y el contexto en el que se desarrolla el proceso político y las expresiones de la representación social. Un gobierno no peronista, sin mayoría en el Congreso y sin bases de apoyo sindicales, una economía que demora los prometidos indicadores de recuperación, un panorama complicado para el empleo y los ingresos y un año electoral decisivo en términos políticos tanto para el oficialismo como para la oposición, configuran un combo perfecto para que la protesta social se exprese de manera creciente y en un tono más confrontativo.

Por otra parte, hay que registrar aquí las continuidades y los cambios en el sindicalismo: ya no son las CGT y las 62 Organizaciones que, en otras épocas, monopolizaban la representación sindical y política de los trabajadores y disciplinaban -o definían- los alineamientos de los grandes gremios en su interlocución con los gobiernos. Este es un panorama mucho más heterogéneo y más fragmentado -en parte por la crisis y transformación en el mundo del trabajo, la precarización y la exclusión social; en parte por el fortalecimiento de las organizaciones sociales y la aparición de nuevos actores. Así, una CGT con conducción tripartita -y sin liderazgos fuertes- debe compartir espacios con las dos -o tres- vertientes de la CTA -que se postulaba como expresión de un sindicalismo alternativo- y con Barrios de Pie, la CCC y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), esta última una red de movimientos con aliento de la Iglesia, también embarcados ahora en un Plan de Lucha.

Todo ello conforma un espectro novedoso, que pone en tensión al modelo sindical de unicidad y verticalismo, y representa un gran desafío tanto para el Gobierno como para el sindicalismo tradicional. En este caso, lo que vimos en estos días es una CGT que busca ser un polo aglutinante de esa constelación de actores sociales y sectores de actividad y orientación diversa, y un Gobierno que acepta ese escenario de conflicto confiado en que podrá soportar esta expresión de protesta y saldrá fortalecido frente a una oposición fragmentada y un sindicalismo que también debe compartir espacios con esos otros actores y movimientos sociales.

El penoso final del acto del martes, con las primeras líneas de viejos dirigentes en el palco observando las rechiflas y episodios de violencia entre grupos con distintas adscripciones muestra esa crisis de representación que afecta al sindicalismo. De manera que lo que cabe esperar es que continuará la constante dinámica de confrontación y negociación. Habrán más huelgas, movilizaciones y paros generales de aquí a octubre. Mayor conflictividad gremial y también momentos de tregua y acuerdos específicos y puntuales. Un Gobierno que ha mostrado pragmatismo, capacidad de enmienda y corrección podrá ir maniobrando esta secuencia y habrá que ver si sale en cada instancia fortalecido o debilitado de la misma. Hasta ahora, sigue contando con recursos para acordar en el momento necesario, en un tiempo de mayor conflictividad y confrontación debido al escenario electoral. Es un momento curioso: hay mayor pluralidad de voces y ejercicio de la libertad sindical en las expresiones de la representación de los trabajadores y desocupados y en la protesta social. El Gobierno debe soportarlas, porque unifica esas expresiones en su contra. Pero es también, al fin y al cabo, parte de un cambio en la cultura política que debería contabilizar en la columna del “haber”. Ya lo hizo, de hecho, en noviembre pasado al acordar con los movimientos sociales una agenda que quedó en puntos suspensivos. Ese acuerdo sobre la emergencia social hoy en suspenso muestra que el conflicto puede resolverse de otro modo cuando existe voluntad y decisión de las partes. En ese momento, lo hizo posible la decisión política de tener un fin de año con paz social.

La persistencia de la pobreza y la indigencia, que afecta a 13 millones de argentinos según los datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA conocidos ayer, demanda superar la dialéctica de la confrontación y la especulación mezquina y el horizonte corto de las próximas elecciones. De una u otra forma, la sociedad cuando se expresa libremente y sin coacciones, exige rendición de cuentas y pasa su factura