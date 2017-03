El péndulo

Nada es para un solo lado. El hombre mata porque genéticamente venimos preparados para guerras tradicionales cada tantos años. Mas del ochenta por ciento de las veces, ponele, fue por motivos religiosos, claro. Los mismos conflictos que existen hasta ahora, desde el principio de los tiempos. Por ejemplo, España era un hervidero de sangre cuando se le ocurrió salir a conquistar las Indias. Se mataban entre feudos, y se cometían todo tipo de vejaciones a la humanidad, sin importar cual salvajemente iban barbarizándose.

Tan es así que echan a los moros, “los grandes guerreros”, de Europa. Lo que significó guerras, y guerras, y guerras, sin demasiada posibilidad de detenerse jamás, en toda su historia, en la piedad, o en lo diplomático, y el arte totalmente eclipsado por la iglesia, como siempre. Ese era el escenario que España tenía (perdonen los hispanófilos la pobre visión que yo me hago). No podían llegar acá y dar otra cosa más que lo que sabían dar.

Muy poca relación diplomática primero y, paulatinamente, despojo de todos los bienes, corrompiendo los poderes entre los patrones políticos que había de orden interior, entre tribus o poblaciones, que mantenían tradiciones antiquísimas, y donde se daban muchas cosas por entendidas, porque siempre existió un código de honores, o sea un sistema burocrático político, bastante primitivo, basado en la confianza.

Cinco años hago negocios con vos, al sexto año te empieza a ir todo mal y te terminan derrocando a trompadas, salís despedido. Yo soy tu mejor amigo, vos me tenés que dar oro, sino te cagamos a palo.

Entonces, el indio, tiene que juntarse con los otros indios, con los que se acaba de putear, para primero explicarles que nadie va a recibir nada, que el negocio es mentira, digamos. Tiene que hacer que lo crea para juntarse en contra del que lo cagó. Es un camino muy largo y áspero, que puede políticamente dejar solo al más débil (tipo Democracia Cristiana – Radicalismo, por ejemplo. En el momento de gobernar el Radicalismo se come a la Democracia Cristiana, y en el momento de perder, la Democracia Cristiana puede decir tranquilamente que el Radicalismo tiene una pesada herencia).

Esta breve transcripción es de la obra de teatro “Mama Mía con los Indios”, del director castellano Emanuel de la Hoz y Puig.

Es el momento en donde entra el cacique a hablar con su archienemigo, para decirle no hay negocio y se quieren llevar todo:

…“Gran tensión.

Se miran entre todos Cacique número dos, con un 2 en el pecho pintado de blanco.

Se corta el aire con un cuchillo.

Cacique numero uno:

– ¿A ustedes les jode mucho si me fumo un pucho acá que no tengo ganas de salir afuera?

Fin”

