Vencedores y vencidos, lo que el paro nos dejó

En el deporte de alto rendimiento, se gana y se pierde, repiten jugadores, entrenadores y dirigentes fecha tras fecha. Tan obvio como indiscutible. No siempre se puede salir de la cancha con una sonrisa. Sin embargo, antes de que volviera a rodar la pelota, se jugó, tal vez, el partido más duro. Cercano a los escritorios y a las mesas de reuniones más que a los estadios: el paro impulsado por Futbolistas Argentinos Agremiados. Y al finalizar, allí también pudieron verse las dos caras de la moneda. Claramente, los jugadores y su representante se llevaron los tres puntos. En cambio, los dirigentes, tanto los de la Comisión Normalizadora como los que pugnan por el sillón de AFA, se quedaron con sed de revancha.

El primer gran ganador fue Sergio Marchi. “Si hubiera estado todo perfecto de entrada, no hubiésemos demorado tanto”, espetó el secretario general del gremio, que se llevó todas las tapas de los diarios y muchos minutos de TV durante las últimas dos semanas. Su imagen había quedado manchada desde aquella vez que convenció al plantel de Colón para que no se presentara a jugar y el Sabalero luego terminó perdiendo la categoría. Mucho más al ser investigado por un supuesto desvío de fondos públicos hacia la fundación El Futbolista. Esta vez, salió fortalecido. Su primer ingreso al Ministerio de Trabajo fue el 3 de enero, cuando Gimnasia, Newell’s y Unión, entre otros, suspendieron el inicio de la pretemporada por falta de pago. Pero el miércoles, en su segunda incursión en el edificio de la avenida Alem, salió con los brazos en alto, cual boxeador que acaba de ganar un título mundial: Trisa (dueña de los derechos de TV de la B Nacional y B Metropolitana, aportó 40 millones), Torneos (derechos internacionales, 7 M) y Axion (sponsor del Campeonato de Primera, 10 M) aportaron el dinero que faltaba para saldar la deuda. Al menos lo que está registrado. O sea, lo que está en blanco… En realidad, la deuda continúa. La cuestión es que Marchi, también gestor de la huelga que derivó en el inicio del Fútbol para Todos, se salió con la suya: pisó fuerte en el gremio, justo cuando sus representados comenzaban a mostrarse descontentos con su labor y cuando algunos dirigentes pretendían impulsar a Perico Pérez para reemplazarlo.

En consecuencia, los otros triunfadores del conflicto fueron los futbolistas, que ya habían amagado con un paro en agosto, con Carlos Tevez a la cabeza. En esta ocasión, se hicieron oír aún más fuerte y reactivaron la bomba. Aunque el propio Marchi admitió que había “diferencias enriquecedoras” entre sus afiliados, los hombres que habitualmente visten con pantalón corto se mostraron unidos, con un mensaje común y con una actitud solidaria con los más damnificados. Y corroboraron que la unión hace la fuerza.

En la vereda de enfrente, la Comisión Regularizadora terminó con cara larga. Es que, si bien la resolución le dio respiro, el enfrentamiento dejó al desnudo el disenso de Armando Pérez y Javier Medín. Entre otras asperezas, el presidente culpó a su vice de filtrar el comunicado que amenazaba a los clubes con la quita de puntos, si no presentaban a sus equipos el fin de semana pasado. Pablo Toviggino, el hombre del Ascenso, sonrió socarronamente desde lejos, porque ya había advertido de las rispideces dentro del Comité que en teoría venía a normalizar.

Por último, el paro dejó en evidencia al Chiqui Tapia, que pasó de ser el acérrimo defensor del Ascenso a exigir que los jugadores salieran a la cancha sí o sí. De todas formas, el titular de Barracas Central ya había logrado su cometido. Gestó su candidatura para presidir la AFA en torno a las divisiones menores y, cuando necesitó un salto de calidad en la construcción de poder, se pegó a Daniel Angelici, su antiguo enemigo. Además, el miércoles fue el único dirigente de un club presente en el Ministerio. Una muestra de lo que viene.