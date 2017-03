Misa=diezmo

Cualquiera que mueva “la masa”, porque el sociópata es relativo a la masa que lo sigue, necesita que esta esté enfervorizada, en contra de algunos pero no directamente de alguien.

Debe tener una mística especial que lo pone en un lugar de abeja reina, algunos dan aspecto de débil, para que sientan que cualquiera puede, y de esa manera se divifican (si existe la palabra), porque no les gusta que esa masa los toque. “Somos todos iguales, no se olviden, cuando sean como yo van a poder tener un avión como este”.

Si alguien produce un negocio que deja diez, doce, o un millón de dólares, en dos horas, en diez horas, en cien horas, tiene que saber que algo tiene que pagar, alguien va a caer, algo malo tiene que suceder.

No se puede poner en manos de la masa el cuidado de ella misma, porque, si tomamos el coeficiente intelectual de un adepto cualquiera, y lo dividimos por la cantidad de gente que concurre, nos da el coeficiente intelectual de la masa que mueve.

Hablándoles de sus necesidades insatisfechas contra “el sistema”. ¿Sistema de compra, de venta, de alquileres o de transporte? ¿A qué sistema se refiere el sociópata cuando habla del “sistema”?

No solamente fue un desastre que murieran dos personas, el desastre fue lo que pasó con la gente, el abandono de la gente que pagó su entrada a su suerte. Para repetir una y otra vez las mismas canciones. O sea que, culturalmente, no dejó absolutamente nada. Ganó el que vendía las bebidas.

Y se paga, dejando entrar abiertamente a todo el que quiera ingresar libremente.

Osea que el término de “misa” tiene que ver con “diezmo”, en este caso.

Ahora, es infinita la capacidad que tiene nuestro pueblo de adorar millonarios que los agitan, mintiendo descaradamente sobre quienes son; invitando constantemente a la gente joven a que se idiotice y se suba al camión, llámese La Cámpora, llámese Franja Morada, llámese ricotero. Seguimos a una estrella que se está por apagar, que se apaga porque nos portamos mal, que está triste …, una pena.

Un pueblo poco educado que va a perder muchos años en educarse, si es que a alguien se le ocurre tomar esa bandera.

El pueblo instruido deja de servir a los líderes, por eso el hombre pensante no se ata a nada, por eso esa libertad inmensa es utilizada por el sociópata como bandera propia. Pero de ninguna manera admite, o admitirá, que su gran negocio son los tontos, porque nadie quiere ser tonto.

Entonces: Misa = diezmo, rebaño sin cerebro = pastor. Y la política, que abre y cierra puertas, directa e indirectamente, en su momento hizo la vista gorda, y tal vez la siga haciendo.

Así Baradel vaya casa por casa de cada uno de los maestros y los ate con un alambre de sardo, como decía Perón, la educación llega sola. Porque nadie, excepto estas hordas que siguen desesperadamente a alguien como un perro que sigue al que va a caballo, permite que sus hijos no tengan educación.

Los maestros con vocación serán premiados, porque dejan algo, como deja algo un abuelo que le enseña al nieto, como el mecánico que tiene un aprendiz de quince años.

Voy a decirlo claro, cuando los Redonditos de Ricota fueron a Mar del Plata, una vez, hace muchos años, el abuelo de un amigo era taxista ahí, y vivía en frente de la estación de tren; lo único que tenía en su vida era un Taunus, y su mayor preocupación era que el municipio le siguiera dando el carnet de conducir profesional, porque era un señor viejo, un tano bueno, trabajador, casado con una señora boliviana, y una noche, esta horda de opas destruyó todo a su paso, con el exquisito sabor del resentimiento. Destruyeron muchos autos, entre ellos este Taunus, taxi.

Enzo, que tenía setenta y cuatro años en ese entonces, no solamente no comprendió porque se lo habían hecho, sino que se murió de pena

Desde ese momento yo vi la injusticia, el resentimiento y el afán de agitar borrachos, de Solari.

Y no hablo de Bulacio (de ninguno de los dos), hablo de la señora que fue a buscar a su hijo en su auto y murió en la ruta, en un choque de frente.

Otra cosa, ¿quién paga el gasoil de la gente que sacaron el camiones de Olavarría?

Y por último, mala jugada política querido intendente, muy mal asesorados todos, porque todos nosotros sabíamos que esto iba a pasar.

Casero