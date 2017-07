Afortunadamente, los de afuera son de palo. De otra manera, Argentina arrancaría varios goles abajo en el marcador. Es que los de afuera determinaron que el ciclo Sampaoli comenzara rodeado de un halo de mentiras y sospechas. Los de afuera son los dirigentes, que al parecer se niegan a abandonar esa desprolijidad tan característica de la Asociación del Fútbol Argentino, aunque hayan sido legitimados por una asamblea y ya no los conduzca una Comisión Normalizadora. Pero, se insiste, afortunadamente, todo eso no cuenta a la hora de que la pelota empiece a rodar. Por eso, los de adentro, el flamante director técnico y los jugadores, tienen en sus pies un poder muy importante: hacer olvidar por un rato los desmanejos de las autoridades y, en cambio, generar un poco de disfrute. Hoy, a partir de las 7.05, la Selección dará el puntapié inicial de una nueva etapa en Australia, frente al clásico de siempre: Brasil. Y que viva el fútbol.

Para llegar al comienzo de Sampaoli, hay que retrotraerse al final de Bauza. El manoseo que sufrió el actual entrenador de Emiratos Arabes Unidos fue un capítulo más dentro de los habituales escándalos de la casa de la calle Viamonte. Ni siquiera Claudio Tapia, elegido como la nueva cabeza de la institución pocos días antes, pudo evitar otro papelón. Y van… “A Bauza hay que respaldarlo”, aseguró Chiqui y negó, por primera vez, contactos con cualquier otro DT. Que había que reunirse. Que había que conocerse. Que había que darle la chance de decir lo que pensaba el Patón sobre el presente futbolístico de la Selección. Pura sanata. Una semana después de aquel intento de “apoyo” mediático, Tapia blanqueó lo que ya sabían todos desde el principio: “Le comunicamos a Bauza que ya no es el técnico”. Pero faltaba lo peor. Cuando el Patón prendió el ventilador y admitió que no le gustó la forma en que se manejaron con él, el mandamás de AFAsalió al cruce: “Los hombres dicen las cosas en la cara”. Sí, de la guapeza de barrio a los eventos de la FIFAen Zúrich, traje de por medio.

Luego, el viaje a Europa para encontrarse con Simeone. Una intención que nunca existió y que sólo sirvió para meterle presión a Sampa. Para colmo, el por entonces DTde Sevilla fue forzado a embarrarse en la comedia de enredos y medias verdades, al no confiar que ya estaba todo cerrado (seguramente por cuestiones legales).

Una vez confirmado el ex seleccionador de Chile, el tema fue la conformación de la primera lista de convocados. “La armó la AFA, entre el Departamento de Selecciones y el Comité Ejecutivo”, afirmó Angelici. “Fue confeccionada por Verón, con el guiño de Sampaoli”, lo contradijo Blanco pocas horas después. ¿En qué quedamos? Lo seguro es que la Bruja no forma parte del Comité ni de la gerencia de Selecciones, por lo que tiene razón uno o el otro, nunca los dos.

Acto seguido, Sampa arribó al país y se encontró con una sorpresita: le cambiaron las condiciones que en teoría ya estaban acordadas y debió resignar la deuda que Sevilla mantenía con él, como parte de pago de la cláusula de salida que pagaría la AFA.

Para continuar por la misma senda, sobrevinieron las quejas de los dirigentes de los clubes grandes por la supuesta presentación de sus equipos este fin de semana por la Copa Argentina, la baja de los citados, sus distintos intereses e intenciones de descanso. Es simple. Si juega la Selección, no debería haber actividad futbolística en el país. Para nadie. Y punto.

En fin, la “nueva AFA” es igual a la vieja AFA. Es la de siempre. Sólo queda un consuelo: que la pelota le gane a los escritorios. Que el fútbol tape el bosque.