El tren del rock

Como suele suceder en esa especie de “historia circular” de la Argentina, los trenes vuelven a tener lugar en la agenda de los gobiernos.

Una vez conversando con el escritor y periodista inglés Daniel Tunnard, autor del interesante libro “Trenspotting”, en donde relata sus aventuras viajando en los trenes argentinos, tomé real conciencia de lo que significa tener buenos trenes.

En aquella ocasión, Tunnard me comentó el verdadero significado de la palabra “trainspotting”, que muy lejos del concepto del raid alocado y lisérgico de los protagonistas de la película del mismo nombre, en realidad consiste en coleccionar en un cuaderno todos los números de las locomotoras de tren avistadas por el coleccionista. Una vieja costumbre de los jóvenes ingleses de anotar en un cuaderno el número de cada tren que ven pasar y cuya única finalidad es alcanzar la mayor cantidad de trenes registrados (y vistos).

Muy lejos de eso parecíamos estar los jóvenes argentinos que, siempre preocupados por otras cosas, jamás le dimos valor a nuestros trenes. Alguien dijo por ahí que “el nivel de un país se mide por el nivel de sus trenes”, un parámetro que nos dejaría muy mal parados.

Desde joven tomé trenes, fue la mejor manera de visitar la “capital” (como decíamos los habitantes del conurbano). Por aquellos años el viaje en tren desde Monte Grande a Plaza Constitución duraba 45 minutos, a diferencia del mismo trayecto en colectivo cuya duración era de una hora y media. Con la construcción de los modernos trenes eléctricos de la línea Roca, el mismo trayecto se redujo a 25 minutos. Era algo así como tocar el cielo con las manos.

Recuerdo haber ido a la estación de Monte Grande para ver pasar el novedoso tren eléctrico y sus vagones pintados de gris claro con líneas verdes y naranjas. Las enormes ventanas vidriadas dejaban ver los cómodos asientos tapizados de color naranja. Resultaba algo increíble en comparación de los viejos trenes en ruinas, con los tapizados marrones tajeados y los vidrios rotos a piedrazos.

Las nuevas puertas eléctricas se cerraban automáticamente y ya no había riesgos de caerte en las vías como antes. Atrás quedaban los brutales tiempos de gente colgando de las puertas y hasta incluso sentadas en el techo de los vagones. La civilización había llegado definitivamente.

Hace pocos días, el ministro Dietrich volvió a inaugurar el famoso tren a Mar del Plata, aunque esta vez la duración del viaje ronda las 7 horas (demora tres horas más que hace 40 años).

Viene a mi recuerdo “el tren del rock”. Fue en 1987 y hubo varios vagones utilizados por las bandas de rock porteñas cuyo destino era Córdoba. El motivo era participar del festival “Chateau Rock” y los productores del evento decidieron enviar a todos los músicos, técnicos y periodistas en el mismo tren.

Decir que fue un viaje alucinante no es exagerado. Pettinato con su extraña barba y vestido con un mameluco anaranjado pintado con aerosol en la espalda deambulaba por los pasillos ante la mirada curiosa de los pasajeros. Luca Prodan, vestido con una vieja campera de cuero, decidió improvisar su cama en el pasillo del tren y la gente que quería ir al baño lo esquivaba cuidadosamente tratando de no pisarlo. En otro asiento, Patricia Sosa y Oscar Mediavilla entretenían a su bebita (también viajaba la mamá y otros parientes de Patricia Sosa en los asientos siguientes).

Muy cerca de ahí, los músicos de la banda mendocina Los Enanitos Verdes (en su mayor momento de popularidad) conversaban animadamente conmigo y con Eduardo de la Puente, quien viajó a cubrir el festival por la revista Rock and Pop.

Alfredo Rosso y Claudio Kleimann, junto a otros periodistas, dormitaban con sus caras tapadas por camperas en los asientos siguientes.

El “Chateau Rock” era el festival más importante del momento y esa edición tuvo a una veintena de importantes bandas argentinas y el tren fue la forma más conveniente de transportar músicos y equipos. El tren del rock salió de Retiro a última hora de la noche y arribo a Córdoba cerca del mediodía.