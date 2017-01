Dale, Larreta, Dale

No me importa que haya que pagarle un sueldo a los manteros. Es más, creo que se lo tendría que pagar la misma gente de los comercios. También repartiría un sánguche de milanesa a cada uno que lo pidiera. Todo con plata del contribuyente, claro. Larreta podría mandarle a hacer plantillas ortopédicas a los trapitos, y mandarlos a una escuela de trapitos. Les enseñaría el mismísimo Trapito, que trabajó mucho tiempo con Petete, que es puntero de Gachi Ferrari, Frente para la Victoria.

A los piqueteros está bien que se les dé obra social, el nombre debe ser “Obra Social de Piqueteros Lechonazos de la República Argentina”, porque todos los piqueteros son lechonazos. ¿Ha notado usted que la mayoría de las personas que se dedican a juntar pobres, en agrupaciones que llevan su cara, son gordas? ¿No estará por ahí mi éxito?

Larreta quiere correr la autopista para que crezca la Villa 31. ¡Vámonos de Buenos Aires, saquen la autopista!

Yo diría que no solamente deberíamos pagarle la jubilación a los paraguayos, también deberíamos pagársela a algunos norteamericanos, para que éstos no se sientan estigmatizados.

Es comprensible que el juez haya dejado libre al niño de 15 años que mató a otro de 14, tiene mucho que pensar en casa de su abuela, allá en Perú.

Es justo lo injusto, porque de esa manera la injusticia es justicia. Está bien lo que está mal, es cómodo que el mal sea el bien.

Subvencionamos manteros… No estamos cambiando nada. La corrección política es la sucesión miedosa del populismo. Para entrar en el populismo hace falta repartir plata del Estado; para salir del populismo, hace falta plata del Estado para hacer el populismo. Y no es que esto sea un error tipográfico.

Una parte del país que todo lo para, todo lo destruye, pide lo que no le corresponde, siempre va a encontrar un político que se lo dé, porque nadie quiere tomar la decisión clara, porque si no las elecciones, etc., etc.

Es como si un mantero tomara los once mil y pico de pesos que le ofrecen por mes y cambiara su vida.

Hay trabajadores en el campo, la mayoría de la gente está donde está el consumo. Y la mayoría de los vendedores, ambulantes o no, trabajan por el consumo y viven del consumo.

¿Adónde está la producción? Cada vez comemos comida más berreta. Los tomates parecen hechos de alguna cosa parecida al telgopor. En las góndolas hay tres o cuatro marcas, muchísimas empresas cierran porque no pueden soportar las presiones de los delegados gremiales. Muchísimas. Como si viviéramos en la opulencia. Pauperizar al que produce es decirle que no produzca más.

Pero es comprensible, dado que nosotros, después de pelear mucho tiempo por una justicia consciente (justicia de jueces, que tienen prostíbulos en los departamentos y no se dieron cuenta) dejamos libre al niño que mata para que vuelva a Perú, y que le enseñe su abuelo que está muy mal matar.

Si le pagamos la obra social a los piqueteros, ¿cuándo van a dejar de ser piqueteros, si tienen obra social? ¿Para cuándo el by-pass gástrico gratuito para los piqueteros obesos?

Gente que se levanta a la mañana a pensar en trabar, no permitir y destruir: eso es sedición contra la República, señor Larreta.