Gay Talese en su laberinto

Si le había ocurrido a iconos del periodismo (Kapuscinski, García Márquez antes de convertirse en una celebridad como escritor)… ¿por qué no le ocurriría a él?

Nos referimos a Gay Talese, considerado junto a Tom Wolfe el precursor del “Nuevo Periodismo” desde fines de los 50, y que solía enorgullecerse de “nunca inventar nada, trabajo exclusivamente sobre hechos reales y comprobados”. Claro, estamos en la era de las redes sociales. O de fabuladores capaces de dar vuelta un país a golpes de tuit. La posibilidad de descubrir un engaño es mayor pero, también, la posibilidad de que aquel engaño se convierta en “verdad aceptada”, también. Por algo, proclamaron a la “posverdad” como la palabra del año en 2016, con el efecto Trump incluido.

A sus 84 años, Talese ya es una leyenda, pero no pudo escaparle a la controversia. Al menos, tuvo la posibilidad de advertirlo y tratar de frenar todo. O aclararlo.

En concreto, todo ocurrió desde hace unos meses con “El motel del voyeur”, su último libro, cuya edición en español acaba de publicarse. Tres décadas atrás, Talese recibió una carta de un compatriota suyo, un tal Geral Foos, quien le transmitía un secreto: como propietario de un hotel en Aurora, Colorado, había ejercido su vocación de voyeur. Es decir, se pasaba horas y horas, oculto detrás

de una mirilla, espiando a sus clientes hasta sus más íntimos detalles. Tenía un material “inmenso” para describir. Hubo idas y vueltas en aquella relación, pero finalmente Talese accedió a escribir.

Claro, se olvidó -esta vez- de comprobar algunos de aquellos detalles, sobre todo las distintas versiones sobre un crimen cometido en una de las habitaciones en noviembre de 1977… Cuando apareció la edición en USA de este libro -a esa altura The New Yorker había publicado un extracto y Spielberg ya había pagado un millón de dólares para asegurarse los derechos de la versión fílmica- estalló el escándalo. El Washington Post reveló que Foos no era propietario del hotel. Y otras incoherencias salieron a la luz. Enfurecido, Talese quiso parar la distribución del libro y declaró que “la credibilidad de Foos se ha ido por la alcantarilla”.

Pero ya era tarde. Ahora, en la versión que aparece en España, también se colocan las aclaraciones del periodista/escritor. “A lo largo de los años, mientras iba trabajando sobre las historias de Foos, detecté incoherencias, sobre todo en cuestión de fechas. Pero ahora comprobé que era un maestro del engaño”, sostiene Talese.

Finalmente, habrá que leer El motel del voyeur” como un relato magistral -siempre es así con la pluma de Talese- pero no como una rigurosa crónica periodística. ¿Cuánto de ficción, cuánto de real? Por ahora, todo está en duda. Para quienes admiramos su colección de “Relatos”, o esa monumental autobiografía -un fresco que va desde la unificación de Italia hasta la inmigración- como

también la obra que inspiró la serie “Los Soprano”, se trata de capítulo más.